Daewoo Nexia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый сад

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

ПТС оригинал, 3 хозяина. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии.
Комплектация: кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподьемники, ПТФ, тонировка, сигнализация. Резина Danlop в хорошем состоянии, литые диски на 13.
Салон чистый, на сиденьях чехлы. Кузов в нормальном состоянии (задние арки и низа дверей красились из-за ржавчины). Дно не гнилое. Документы в полном порядке. Торг. Осмотр в ст. Старовеличковская, от г. Краснодара 50 км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 397 тыс. км.
Краснодарский край, Динская

75 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 103 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

315 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 33,001 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

115 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 202 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

70 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 196 тыс. км.
Краснодарский край, Полтавская

67 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале