Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 215 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый сад
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Василий
Описание
ПТС оригинал, 3 хозяина. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии.
Комплектация: кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподьемники, ПТФ, тонировка, сигнализация. Резина Danlop в хорошем состоянии, литые диски на 13.
Салон чистый, на сиденьях чехлы. Кузов в нормальном состоянии (задние арки и низа дверей красились из-за ржавчины). Дно не гнилое. Документы в полном порядке. Торг. Осмотр в ст. Старовеличковская, от г. Краснодара 50 км.
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