Daewoo Nexia Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 215 тыс. км Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый сад Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

ПТС оригинал, 3 хозяина. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии.

Комплектация: кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподьемники, ПТФ, тонировка, сигнализация. Резина Danlop в хорошем состоянии, литые диски на 13.

Салон чистый, на сиденьях чехлы. Кузов в нормальном состоянии (задние арки и низа дверей красились из-за ржавчины). Дно не гнилое. Документы в полном порядке. Торг. Осмотр в ст. Старовеличковская, от г. Краснодара 50 км.