Daewoo Nexia Дата публикации: 1.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 397 тыс. км Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серо-зеленый Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Авто в хорошем техническом состоянии двигатель после кап ремонта тормозная система вся поменяны.