Daewoo Nexia

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 397 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серо-зеленый

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Авто в хорошем техническом состоянии двигатель после кап ремонта тормозная система вся поменяны.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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