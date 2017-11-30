Daewoo Nexia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 397 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серо-зеленый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Авто в хорошем техническом состоянии двигатель после кап ремонта тормозная система вся поменяны.
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