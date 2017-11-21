Daewoo Matiz

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 19,502 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 8 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Любовь

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

Продаю машину. В хорошем состоянии. Своевременно обслуживается. В подарок новые запчасти.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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