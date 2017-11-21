Продаю машину. В хорошем состоянии. Своевременно обслуживается. В подарок новые запчасти.

Имя: Любовь

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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