Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 19,502 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 8 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Любовь
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
Продаю машину. В хорошем состоянии. Своевременно обслуживается. В подарок новые запчасти.
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