Daewoo Matiz Дата публикации: 30.10.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 140 тыс. км Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 796 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Регулировка положения руля: одна плоскость Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Продаю отличный, маневренный автомобиль, с малым расходом бензина. Прекрасно подойдет для начинающего водителя. За время эксплуатации машина, ни разу не подвела, по кузову есть косяки, в связи с этим цена значительно снижена. Не хочу мазать губы, чтобы выглядеть красиво, как некоторые водители перед продажей.В ДТП не участвовала, на машине езжу каждый день. Несмотря на габариты, очень вместительная, просторный салон. В морозы заводится без проблем. Все менялось во время. Приезжайте, смотрите...с продажей не тороплюсь.торга нет.