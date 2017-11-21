Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий Куссый

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Центральный замок

Описание

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Антикоррозийная обработка. Новая рулевая рейка. Недавно проведена профилактика подвески. В салоне не курили. Коцки по кузову. Царапина по периметру кузова.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 42 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

175 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

138 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 42 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

175 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале