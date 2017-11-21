Daewoo Matiz Дата публикации: 16.07.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 94 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Куссый Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Электростеклоподъёмники: передние А также Центральный замок

Описание

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Антикоррозийная обработка. Новая рулевая рейка. Недавно проведена профилактика подвески. В салоне не курили. Коцки по кузову. Царапина по периметру кузова.