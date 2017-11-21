Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий Куссый
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Центральный замок
Описание
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Антикоррозийная обработка. Новая рулевая рейка. Недавно проведена профилактика подвески. В салоне не курили. Коцки по кузову. Царапина по периметру кузова.
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