Daewoo Matiz

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 74,8 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

190 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 36,852 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

190 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 116 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

100 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

105 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск

120 тыс. руб.

Nissan March

Подержанная, пробег 270 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

155 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале