Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Продам замечательного Матиза, в отличном состоянии, не гнилой, технически в полном порядке, ПТС оригинал, машинка местная, все стекла по кругу оригинальные, подкрашивалось пару деталей у прошлого хозяина, остальной металл в заводе. Мотор работает отлично, хорошая компрессия, масло не ест, ходовая не разбитая. Салон чистый. Комплектация простая. Торг возможен.
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