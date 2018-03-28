Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продам замечательного Матиза, в отличном состоянии, не гнилой, технически в полном порядке, ПТС оригинал, машинка местная, все стекла по кругу оригинальные, подкрашивалось пару деталей у прошлого хозяина, остальной металл в заводе. Мотор работает отлично, хорошая компрессия, масло не ест, ходовая не разбитая. Салон чистый. Комплектация простая. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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