Daewoo Matiz Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 90 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продам замечательного Матиза, в отличном состоянии, не гнилой, технически в полном порядке, ПТС оригинал, машинка местная, все стекла по кругу оригинальные, подкрашивалось пару деталей у прошлого хозяина, остальной металл в заводе. Мотор работает отлично, хорошая компрессия, масло не ест, ходовая не разбитая. Салон чистый. Комплектация простая. Торг возможен.