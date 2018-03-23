Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, кондиционер, ЭУР, передние электростеклоподъемники, новый аккумулятор. Аккуратная эксплуатация, ездили женщины. Есть несколько коцок по кузову. Торг возможен при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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