Daewoo Matiz Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 40 тыс. км Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, кондиционер, ЭУР, передние электростеклоподъемники, новый аккумулятор. Аккуратная эксплуатация, ездили женщины. Есть несколько коцок по кузову. Торг возможен при осмотре.

