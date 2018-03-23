Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, кондиционер, ЭУР, передние электростеклоподъемники, новый аккумулятор. Аккуратная эксплуатация, ездили женщины. Есть несколько коцок по кузову. Торг возможен при осмотре.
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