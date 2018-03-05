Daewoo Matiz Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 116 тыс. км Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Желтый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии продаю связи с тем что купил жене ездить не хочет стоит без дела, в максимальной комплектации, кондиционер ГУР сигнализация хорошая музыка доводчик стёкол корректор фар, коррозии вмятин царапин нету, много чего нового тормозные диски, ГРМ только поменял, бензонасос, стойки, ступичные подшипники, хорошая резина, салон чистый ухоженный, мотор бодренький, из минусов нужно заправить кондиционер, и иногда выбивает 4 передача, без торга!