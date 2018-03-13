Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Оригинальный ПТС. В салоне не курили. Полный комплект ключей. Заменено масло в двигателе, коробке, воздушный и бензиновый фильтра, прокладка ГБЦ, помпа, ремень ГРМ (с роликом), задние продольные рычаги. Машина идеально подходит для городской езды, может развернуться на любом пятачке и запарковаться практически в любом месте. Автомат сильно упрощает езду по местным горам. По кузову есть недочеты (на фото видно) на аэродинамику не влияют. Посмотреть можно в Адлере - днем в рабочие дни, или в Сочи - вечером или в выходные дни. Вопросы по телефону или Ватсапп.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.