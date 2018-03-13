Daewoo Matiz Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 113 тыс. км Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Оригинальный ПТС. В салоне не курили. Полный комплект ключей. Заменено масло в двигателе, коробке, воздушный и бензиновый фильтра, прокладка ГБЦ, помпа, ремень ГРМ (с роликом), задние продольные рычаги. Машина идеально подходит для городской езды, может развернуться на любом пятачке и запарковаться практически в любом месте. Автомат сильно упрощает езду по местным горам. По кузову есть недочеты (на фото видно) на аэродинамику не влияют. Посмотреть можно в Адлере - днем в рабочие дни, или в Сочи - вечером или в выходные дни. Вопросы по телефону или Ватсапп.