Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 130 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Оригинальный ПТС. В салоне не курили. Полный комплект ключей. Заменено масло в двигателе, коробке, воздушный и бензиновый фильтра, прокладка ГБЦ, помпа, ремень ГРМ (с роликом), задние продольные рычаги. Машина идеально подходит для городской езды, может развернуться на любом пятачке и запарковаться практически в любом месте. Автомат сильно упрощает езду по местным горам. По кузову есть недочеты (на фото видно) на аэродинамику не влияют. Посмотреть можно в Адлере - днем в рабочие дни, или в Сочи - вечером или в выходные дни. Вопросы по телефону или Ватсапп.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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