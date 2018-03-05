Daewoo Matiz Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 76 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Лера Телефон:

Описание

Продаю машину. 2008 год. Машина в полном порядке. Езжу каждый день. Салон чистый. В салоне не курили. Заменены все расходники. Нареканий по ходовой и двигателю нет. Недочёты по кузову видны на фото. Отдам комплект летней резины с дисками. Сейчас машина на зимней шипованной резине. Машина с кондиционером.

Разумный торг у капота. Собственник.