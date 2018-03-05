Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Лера

Телефон:

Описание

Продаю машину. 2008 год. Машина в полном порядке. Езжу каждый день. Салон чистый. В салоне не курили. Заменены все расходники. Нареканий по ходовой и двигателю нет. Недочёты по кузову видны на фото. Отдам комплект летней резины с дисками. Сейчас машина на зимней шипованной резине. Машина с кондиционером.
Разумный торг у капота. Собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 72 тыс. км.
Краснодарский край, Северская

160 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 109 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

135 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

174 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 72 тыс. км.
Краснодарский край, Северская

160 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 109 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

135 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

150 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале