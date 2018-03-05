Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Лера
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Описание
Продаю машину. 2008 год. Машина в полном порядке. Езжу каждый день. Салон чистый. В салоне не курили. Заменены все расходники. Нареканий по ходовой и двигателю нет. Недочёты по кузову видны на фото. Отдам комплект летней резины с дисками. Сейчас машина на зимней шипованной резине. Машина с кондиционером.
Разумный торг у капота. Собственник.
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