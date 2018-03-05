Daewoo Matiz Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 72 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Дэу Матиз в отличном состоянии. Куплен с автосалона в 2012 году. Очень экономичный автомобиль, как по передвижению, так и в обслуживании! ПТС-оригинал 3-хоз. Юридически машина чистая. Без штрафов, ограничений, арестов, запретов и прочей ерунды. Внимание! Геометрия кузова, зазоры, лонжероны (перед, зад) бока в идеале. Коцки, вмятины, царапины отсутствуют. Гнили нет, Вообще нигде, так как всё залито Мовилем. Дно в идеале, полностью обработано (Можно поднять при желании) Двигатель работает, как часики. Тянет очень резво. Масло уровень. При резком нажатии педали акселератора в пол и последующих разах, дым из выхлопной трубы не выстреливает. Коробка не разболтана, как и работа сцепления. Что соответствует реальному пробегу. Ходовая мячик! Салон в отличном состоянии (не зачухан). По комплектации есть всё, за исключением кондиционера. (Стеклоподъёмники,Заводской центральный замок+сигнализация с брелка, Корректор фар, ГУР, Парктроник (Работает каждый датчик) Литые диски, Музыка CD, USB, MP3, AUX, IPAD. По электронике, работает абсолютно всё! Ошибок нет, чек не горит. Печка греет, режимы обдува работают. Да и еще! Очень красивый и интересный цвет. По перемене погоды, меняет цвет. При свете солнца, переливается, как хамелеон (серо-перламутровый). Комплект ключей. Запаска абсолютно новая. Перекупы и автосалоны лесом. Разумный торг.