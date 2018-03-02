Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 109 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии. Резина зима - лето на штатных дисках. Стеклоподъёмники, усилитель рулевого управления, сигнализация с центральным замком.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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