Daewoo Matiz Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 109 тыс. км Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии. Резина зима - лето на штатных дисках. Стеклоподъёмники, усилитель рулевого управления, сигнализация с центральным замком.