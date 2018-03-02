Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 109 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Елена
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Описание
Машина в прекрасном состоянии. Резина зима - лето на штатных дисках. Стеклоподъёмники, усилитель рулевого управления, сигнализация с центральным замком.
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