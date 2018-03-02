Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 174 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Центральный замок

Описание

Daewoo Matiz, самая максимальная комплектация на автомате!
АВТОМАТ, КОНДИЦИОНЕР,ПТФ,ПЭП,ГУР, рейлинги на крыше.
Новая резина Yokohama на литых дисках.
Автомобиль в идеальном тех.состоянии и без коррозии!,
Днище кузова обработано антикором.
родной пробег 145 тыс.км,
все стекла в том числе лобовое –родное, без сколов и трещин.
САЛОН не протерт и не прокурен, кожаные чехлы.
внешний вид -отличный.
Двигатель сухой, масло не берет. Залито синтетика Shell 5/40.
АКПП в идеале, масло поменяно, переключает незаметно.
Новые тормоза по кругу(диски, колодки).
Ходовая часть не гремит, не стучит.
ГУР в порядке, руль легкий без люфта и рысканий.
АКБ Bosch 45 а/ч
СИГНАЛИЗАЦИЯ с автозапуском.
КОНДИЦИОНЕР обслужен, заправлен и прекрасно холодит.
В целом авто в отличном состоянии,заменены масла, фильтры и он полностью подготовлен к эксплуатации.
Автомобиль удивительно маневренный, в городе удобно парковаться, в потоке держится на равных, бензин нюхает, налоги и страховка копеечные. Все документы в порядке.
В-общем, бодрый, надёжный, экономичный и беспроблемный автомобиль, купив который вы точно не пожалеете! Звоните!
Торг, при осмотре возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

150 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

130 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

135 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

150 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

135 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале