Daewoo Matiz Дата публикации: 11.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 145 тыс. км Цена: 174 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Отделка салона: кожа Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Центральный замок

Описание

Daewoo Matiz, самая максимальная комплектация на автомате!

АВТОМАТ, КОНДИЦИОНЕР,ПТФ,ПЭП,ГУР, рейлинги на крыше.

Новая резина Yokohama на литых дисках.

Автомобиль в идеальном тех.состоянии и без коррозии!,

Днище кузова обработано антикором.

родной пробег 145 тыс.км,

все стекла в том числе лобовое –родное, без сколов и трещин.

САЛОН не протерт и не прокурен, кожаные чехлы.

внешний вид -отличный.

Двигатель сухой, масло не берет. Залито синтетика Shell 5/40.

АКПП в идеале, масло поменяно, переключает незаметно.

Новые тормоза по кругу(диски, колодки).

Ходовая часть не гремит, не стучит.

ГУР в порядке, руль легкий без люфта и рысканий.

АКБ Bosch 45 а/ч

СИГНАЛИЗАЦИЯ с автозапуском.

КОНДИЦИОНЕР обслужен, заправлен и прекрасно холодит.

В целом авто в отличном состоянии,заменены масла, фильтры и он полностью подготовлен к эксплуатации.

Автомобиль удивительно маневренный, в городе удобно парковаться, в потоке держится на равных, бензин нюхает, налоги и страховка копеечные. Все документы в порядке.

В-общем, бодрый, надёжный, экономичный и беспроблемный автомобиль, купив который вы точно не пожалеете! Звоните!

Торг, при осмотре возможен.