Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 174 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Отделка салона: кожа
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Центральный замок
Описание
Daewoo Matiz, самая максимальная комплектация на автомате!
АВТОМАТ, КОНДИЦИОНЕР,ПТФ,ПЭП,ГУР, рейлинги на крыше.
Новая резина Yokohama на литых дисках.
Автомобиль в идеальном тех.состоянии и без коррозии!,
Днище кузова обработано антикором.
родной пробег 145 тыс.км,
все стекла в том числе лобовое –родное, без сколов и трещин.
САЛОН не протерт и не прокурен, кожаные чехлы.
внешний вид -отличный.
Двигатель сухой, масло не берет. Залито синтетика Shell 5/40.
АКПП в идеале, масло поменяно, переключает незаметно.
Новые тормоза по кругу(диски, колодки).
Ходовая часть не гремит, не стучит.
ГУР в порядке, руль легкий без люфта и рысканий.
АКБ Bosch 45 а/ч
СИГНАЛИЗАЦИЯ с автозапуском.
КОНДИЦИОНЕР обслужен, заправлен и прекрасно холодит.
В целом авто в отличном состоянии,заменены масла, фильтры и он полностью подготовлен к эксплуатации.
Автомобиль удивительно маневренный, в городе удобно парковаться, в потоке держится на равных, бензин нюхает, налоги и страховка копеечные. Все документы в порядке.
В-общем, бодрый, надёжный, экономичный и беспроблемный автомобиль, купив который вы точно не пожалеете! Звоните!
Торг, при осмотре возможен.
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