Daewoo Matiz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина с покупки в одной семье. Перед мои владением, владела моя мама. Делалось все вовремя. В данный момент вложений никаких не требует. Вмятин, царапин, ржавчины ничего нет. Машина очень экономичная и по запчастям не принесет много хлопот. По электрике все работает отлично.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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