Daewoo Matiz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина с покупки в одной семье. Перед мои владением, владела моя мама. Делалось все вовремя. В данный момент вложений никаких не требует. Вмятин, царапин, ржавчины ничего нет. Машина очень экономичная и по запчастям не принесет много хлопот. По электрике все работает отлично.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.