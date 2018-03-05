Daewoo Matiz Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 92 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина с покупки в одной семье. Перед мои владением, владела моя мама. Делалось все вовремя. В данный момент вложений никаких не требует. Вмятин, царапин, ржавчины ничего нет. Машина очень экономичная и по запчастям не принесет много хлопот. По электрике все работает отлично.