Daewoo Matiz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, все вопросы по телефону, возможен небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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