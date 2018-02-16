Daewoo Matiz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, все вопросы по телефону, возможен небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.