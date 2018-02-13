Daewoo Matiz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 112,5 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю вишневый Матиз, бензин нюхает на 100 км 8 л, ходовая в норме, масло заменено по срокам, резина новая зимняя шипованная, все косяки по кузову видно на фото.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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