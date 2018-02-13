Daewoo Matiz Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 112,5 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю вишневый Матиз, бензин нюхает на 100 км 8 л, ходовая в норме, масло заменено по срокам, резина новая зимняя шипованная, все косяки по кузову видно на фото.