Daewoo Matiz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 112,5 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю вишневый Матиз, бензин нюхает на 100 км 8 л, ходовая в норме, масло заменено по срокам, резина новая зимняя шипованная, все косяки по кузову видно на фото.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.