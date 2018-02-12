Daewoo Matiz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Все вопросы по телефону. Реальному покупателю торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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