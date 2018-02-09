Daewoo Matiz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 149 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Daewoo Matiz технически в отличном состоянии, АКПП работает без нареканий, ГУР в порядке, мотор не дымит, ходовая отличная, кузов не гнилой.
Ездили на авто только девушки, авто в обслуживании неприхотлив, запчасти копеечные, сейчас передвигаюсь на нём. Для города Сочи небольшая машина на автомате подойдёт любому человеку для любых нужд.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.