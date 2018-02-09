Daewoo Matiz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 149 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Daewoo Matiz технически в отличном состоянии, АКПП работает без нареканий, ГУР в порядке, мотор не дымит, ходовая отличная, кузов не гнилой.
Ездили на авто только девушки, авто в обслуживании неприхотлив, запчасти копеечные, сейчас передвигаюсь на нём. Для города Сочи небольшая машина на автомате подойдёт любому человеку для любых нужд.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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