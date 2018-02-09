Daewoo Matiz Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 130 тыс. км Цена: 149 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Daewoo Matiz технически в отличном состоянии, АКПП работает без нареканий, ГУР в порядке, мотор не дымит, ходовая отличная, кузов не гнилой.

Ездили на авто только девушки, авто в обслуживании неприхотлив, запчасти копеечные, сейчас передвигаюсь на нём. Для города Сочи небольшая машина на автомате подойдёт любому человеку для любых нужд.