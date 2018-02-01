Daewoo Matiz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 137 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. Все работает, торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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