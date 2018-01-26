Daewoo Matiz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Матиз в отличном состоянии. Комплектация: Кондиционер (работает), гидроусилитель руля, электро-стеклоподьемники, сигнализация, литые диски.
Новая резина Yokohama. Двигатель работает отлично, без посторонних шумов, масло не ест, не дымит. Коробка переключается без хруста и не выбивает скорости.
По ходовой все менялось своевременно. Кузов без жучков, ржавчины и дыр. Дно заводское, не гнилое. Чистый и ухоженный салон. Лобовое стекло без трещин.
Машина ездила мало, маршрут работа/дом (в день проезжала 2-3 км.). Документы в порядке. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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