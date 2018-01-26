Daewoo Matiz Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 107 тыс. км Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Матиз в отличном состоянии. Комплектация: Кондиционер (работает), гидроусилитель руля, электро-стеклоподьемники, сигнализация, литые диски.

Новая резина Yokohama. Двигатель работает отлично, без посторонних шумов, масло не ест, не дымит. Коробка переключается без хруста и не выбивает скорости.

По ходовой все менялось своевременно. Кузов без жучков, ржавчины и дыр. Дно заводское, не гнилое. Чистый и ухоженный салон. Лобовое стекло без трещин.

Машина ездила мало, маршрут работа/дом (в день проезжала 2-3 км.). Документы в порядке. Торг.