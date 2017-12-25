Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 995 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ольга
Телефон:
Описание
По ПТС один хозяин, авто использовался не часто, в связи с чем пробег всего 20 000 км.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter