Daewoo Matiz Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 20 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 995 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ольга Телефон:

Описание

По ПТС один хозяин, авто использовался не часто, в связи с чем пробег всего 20 000 км.