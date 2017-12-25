Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 20 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 995 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Описание

По ПТС один хозяин, авто использовался не часто, в связи с чем пробег всего 20 000 км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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