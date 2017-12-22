Daewoo Matiz Дата публикации: 5.01.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 101,8 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юлия Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние А также Центральный замок

Описание

Продам Дэу Матиз (Daewoo Matiz) 2012 г. Наша любимая «ласточка» . Полная комплектация (весь фарш), 0,8 л. MХ . Механика. Одна хозяйка. Не бит, не крашен. Приобретался в салоне у официального дилера. Пробег 101800 км. без скрутки. Кондиционер (пользовались раза три), ГУР, электроподъемники, центральный замок, задняя полка с колонками, часы на панели, дистанционное открывание бензобака и багажника, акустика, абсолютно новые диски, зимняя резина. Все расходники своевременно заменены. Сцепление, амортизаторы, стойки, фильтры, колодки, шаровые всё новое. Масло не жрёт, расход бензина 6 л на 100 км. Идеальный вариант для города, припаркуется в любом месте. Вместительная , не смотря на свой размер. Возила ребенка, коляску , велосипед и т.д. Есть не значитальная вмятина (мааааленькая) на задней двери. Торг.