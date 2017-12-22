Daewoo Matiz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 101,8 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юлия
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Центральный замок
Описание
Продам Дэу Матиз (Daewoo Matiz) 2012 г. Наша любимая «ласточка» . Полная комплектация (весь фарш), 0,8 л. MХ . Механика. Одна хозяйка. Не бит, не крашен. Приобретался в салоне у официального дилера. Пробег 101800 км. без скрутки. Кондиционер (пользовались раза три), ГУР, электроподъемники, центральный замок, задняя полка с колонками, часы на панели, дистанционное открывание бензобака и багажника, акустика, абсолютно новые диски, зимняя резина. Все расходники своевременно заменены. Сцепление, амортизаторы, стойки, фильтры, колодки, шаровые всё новое. Масло не жрёт, расход бензина 6 л на 100 км. Идеальный вариант для города, припаркуется в любом месте. Вместительная , не смотря на свой размер. Возила ребенка, коляску , велосипед и т.д. Есть не значитальная вмятина (мааааленькая) на задней двери. Торг.
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