Daewoo Matiz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 101,8 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Центральный замок

Описание

Продам Дэу Матиз (Daewoo Matiz) 2012 г. Наша любимая «ласточка» . Полная комплектация (весь фарш), 0,8 л. MХ . Механика. Одна хозяйка. Не бит, не крашен. Приобретался в салоне у официального дилера. Пробег 101800 км. без скрутки. Кондиционер (пользовались раза три), ГУР, электроподъемники, центральный замок, задняя полка с колонками, часы на панели, дистанционное открывание бензобака и багажника, акустика, абсолютно новые диски, зимняя резина. Все расходники своевременно заменены. Сцепление, амортизаторы, стойки, фильтры, колодки, шаровые всё новое. Масло не жрёт, расход бензина 6 л на 100 км. Идеальный вариант для города, припаркуется в любом месте. Вместительная , не смотря на свой размер. Возила ребенка, коляску , велосипед и т.д. Есть не значитальная вмятина (мааааленькая) на задней двери. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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