Daewoo Matiz

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 105 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

165 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 2,4 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

260 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 109 тыс. км.
Краснодарский край, Медведовская

167 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Matiz

Mazda Demio

Подержанная, пробег 262 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

125 тыс. руб.

Toyota Vitz

Подержанная, пробег 257 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

130 тыс. руб.

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

115 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале