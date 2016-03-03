Daewoo Lanos Дата публикации: 16.10.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 185,14 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Лазурно-синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Поливач Михаил Петрович Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

А/м работал только в Сочи не подвергался солевым растворам 70% деталей и механизмов поставлены новые, вся тормозная система, диски,цилиндры, трубки,ручник, по ходовой также всё заменено на новые подымем на подъёмнике сами увидите, лобовое стекло, кондиционер, стекло подъёмник, чехлы на сиденья, шины колёс, нет гнилых мест и вмятин, бывший хозяин автомеханик естественно уход был соответствующий, в аварии не был, коробка автомат работает без проблем, двигатель также заменён ремень ГРЦ на полном ходу, мне 70 лет и уже не до машины поэтому продаю, посмотреть можно ул. Нагорная 16 кв. 4 остановка гостиница Сочи центр города. Торг уместен.