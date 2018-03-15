Daewoo Lacetti Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 290 тыс. км Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Широчанка, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Отличная машина корейской сборки, приближена к представительскому классу. Вместительный салон и багажник. Приятный чистый салон бежевого цвета, не прокуренный. По ремонту было сделано: новые поршни двигателя, кольца, прокладки, присадки, фильтры, сальники, масло и т. д. одним словом капитальный ремонт двигателя, мотор шепчет, новая зимняя резина на литых дисках. Автомат в идеале, не пинает, не дергает, масло не жрет, расход по трассе 7, по городу 8. Ходовка в отличном состоянии. Ничего делать не надо, сел и поехал. Небольшая страховка. Есть функция курсовой устойчивости при гололеде. Регулировка сиденья водителя по высоте. Жизненные коцки имеются, на фото все видно. Машину приобретала для себя всерьез и надолго, поэтому технически полностью обслужена, все, что можно заменить на новое, заменила, но к сожалению, не могу привыкнуть к большим габаритам этой машины, поэтому вынуждена продать. Торг на бензин. Перекупам не беспокоить! Хороший номер остается в вашем владении. Основной осмотр машины в Ейске, но регулярно езжу в Краснодар. Любые ТО за ваш счет.