Daewoo Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 290 тыс. км

Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Широчанка, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Отличная машина корейской сборки, приближена к представительскому классу. Вместительный салон и багажник. Приятный чистый салон бежевого цвета, не прокуренный. По ремонту было сделано: новые поршни двигателя, кольца, прокладки, присадки, фильтры, сальники, масло и т. д. одним словом капитальный ремонт двигателя, мотор шепчет, новая зимняя резина на литых дисках. Автомат в идеале, не пинает, не дергает, масло не жрет, расход по трассе 7, по городу 8. Ходовка в отличном состоянии. Ничего делать не надо, сел и поехал. Небольшая страховка. Есть функция курсовой устойчивости при гололеде. Регулировка сиденья водителя по высоте. Жизненные коцки имеются, на фото все видно. Машину приобретала для себя всерьез и надолго, поэтому технически полностью обслужена, все, что можно заменить на новое, заменила, но к сожалению, не могу привыкнуть к большим габаритам этой машины, поэтому вынуждена продать. Торг на бензин. Перекупам не беспокоить! Хороший номер остается в вашем владении. Основной осмотр машины в Ейске, но регулярно езжу в Краснодар. Любые ТО за ваш счет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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