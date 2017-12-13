Daewoo Gentra Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 74 тыс. км Цена: 440 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Dey Gentra, 2015 г, состояние идеальное, не бита не крашена не одна деталь( 1000%)готов на любые проверки, Птс оригинал, один хозяин,я вписан в Птс, вся история автомобиля прописана в сервисной книжке и подтверждена чеками и заказ нарядами, ( имеется чек на покупку авто, что подтверждает, что машина купленна за наличный расчёт, так-же прилагаются чеки, на все допы установленные в салоне.) Хороший надёжный автомобиль, Цепной двигатель, независимая задняя подвеска, что делает машину очень мягкой, полный электро пакет, электро зеркала складываются с кнопки салона. Установлена хорошая аудио система Pioner с выходом AUX и USB +шесть колонок. Так-же установлена сигнализация фирмы Sharhan с Автозапуском и доводчиками всех окон. Камера заднего вида с выводом на зеркало заднего вида (очень удобная вещь при парковки задним ходом). Два комплекта резины. Зимние абсолютно новые фирмы, Toyo (Япония) поставил 30 декабря, летняя фирмы Continental. Два комплекта, ковриков в салон, резиновые и тканевые летние. В багажнике, коврик фирмы Eva Draiv, очень удобный в качестве уборки. Так-же полноценное запасное колесо, абсолютно новое, так-как не разу не ставилось. Повторюсь, за машиной слежу замена масла каждые 8-9 тыс Shell helix ultra 5w30, +все фильтра, свечи, колодки (короче расходники). Пробег на данный момент составляет 74 тыс, (оригинал). Готов показать автомобиль любому дилеру, мастеру, станции и т.д, так что за машину не стыдно, не каких вложений не требует абсолютно. Переоформление авто через ГАИ, так, как номера оставляю за собой. По всем интересующим вопросам отвечу по телефону. Торга по телефону нет, так как не вижу в этом смысла!