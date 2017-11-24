Daewoo Gentra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в декабре 2014 у официального дилера, ПТС оригинал, 1 хозяин, 2 ключа!
Комплектация Elegant: кондиционер, 4 стеклоподъемника, электро зеркала с подогревом и складыванием, ABS, кожаный мультируль, регулировка руля, регулировка сидения по высоте, диски R17 хорошая резина, отдам в подарок комплект R15! Поставил новый АКБ! Чистый ухоженный салон! Вложений автомобиль не требует!
Возможен обмен на авто дешевле! На обмен цена 400 тыс. Срочно! Цену снизил за срочность

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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