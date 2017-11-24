Daewoo Gentra Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 87 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в декабре 2014 у официального дилера, ПТС оригинал, 1 хозяин, 2 ключа!

Комплектация Elegant: кондиционер, 4 стеклоподъемника, электро зеркала с подогревом и складыванием, ABS, кожаный мультируль, регулировка руля, регулировка сидения по высоте, диски R17 хорошая резина, отдам в подарок комплект R15! Поставил новый АКБ! Чистый ухоженный салон! Вложений автомобиль не требует!

Возможен обмен на авто дешевле! На обмен цена 400 тыс. Срочно! Цену снизил за срочность