Daewoo Gentra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в декабре 2014 у официального дилера, ПТС оригинал, 1 хозяин, 2 ключа!
Комплектация Elegant: кондиционер, 4 стеклоподъемника, электро зеркала с подогревом и складыванием, ABS, кожаный мультируль, регулировка руля, регулировка сидения по высоте, диски R17 хорошая резина, отдам в подарок комплект R15! Поставил новый АКБ! Чистый ухоженный салон! Вложений автомобиль не требует!
Возможен обмен на авто дешевле! На обмен цена 400 тыс. Срочно! Цену снизил за срочность
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