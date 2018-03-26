Daewoo Espero

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 153 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1998 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Lidiya

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Описание

Продаётся Дэу Эсперо, в хорошем рабочем состоянии, 2,0 л, 104 л. с., механика, руль левый, пробег 153000 км, новая резина Nokian, цвет вишнёвый. Не битая. Один хозяин. Есть диагностическая карта, страховка ОСАГО. Цена 160 000 рублей.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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