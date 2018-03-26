Daewoo Espero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 168 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Дэо Эспера: 1998 г. в. дв, 2 л, машина в полной комплектации: магнитола, центр замки, эл, стекло подъёмники (все), эл,зеркала, гидроус. руля и регулировка по высоте, кондиционер, кнопка багажника, авто в прекрасном состоянии родной окрас! Чистый ухоженный, большой комфортный, данный авто в таком состоянии находка, в обслуживании дешевле Жигулей. С этим объёмом едет очень хорошо, расход 6-7 л. Брал сестре на механике, не может. Торг! Рассмотрю обмен. Звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Daewoo Espero

Daewoo Espero

Подержанная, пробег 324 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

55 тыс. руб.

Авто, похожие на Daewoo Espero

Volkswagen Pointer

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Бестужевское

189 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 152 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск

140 тыс. руб.

Honda Civic

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

165 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале