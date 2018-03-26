Daewoo Espero Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 140 тыс. км Цена: 168 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Дэо Эспера: 1998 г. в. дв, 2 л, машина в полной комплектации: магнитола, центр замки, эл, стекло подъёмники (все), эл,зеркала, гидроус. руля и регулировка по высоте, кондиционер, кнопка багажника, авто в прекрасном состоянии родной окрас! Чистый ухоженный, большой комфортный, данный авто в таком состоянии находка, в обслуживании дешевле Жигулей. С этим объёмом едет очень хорошо, расход 6-7 л. Брал сестре на механике, не может. Торг! Рассмотрю обмен. Звоните.