Daewoo Espero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 168 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Дэо Эспера: 1998 г. в. дв, 2 л, машина в полной комплектации: магнитола, центр замки, эл, стекло подъёмники (все), эл,зеркала, гидроус. руля и регулировка по высоте, кондиционер, кнопка багажника, авто в прекрасном состоянии родной окрас! Чистый ухоженный, большой комфортный, данный авто в таком состоянии находка, в обслуживании дешевле Жигулей. С этим объёмом едет очень хорошо, расход 6-7 л. Брал сестре на механике, не может. Торг! Рассмотрю обмен. Звоните.
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