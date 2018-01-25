Daewoo Espero
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 324 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Срочно продаётся Эсперик, нет генератора и нужна замена клапанов на одном цилиндре. На ходу. Кондей есть, но нужно смотреть. Остальное на фото видно.
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