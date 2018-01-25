Daewoo Espero Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 324 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Срочно продаётся Эсперик, нет генератора и нужна замена клапанов на одном цилиндре. На ходу. Кондей есть, но нужно смотреть. Остальное на фото видно.