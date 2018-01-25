Daewoo Espero

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 324 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Срочно продаётся Эсперик, нет генератора и нужна замена клапанов на одном цилиндре. На ходу. Кондей есть, но нужно смотреть. Остальное на фото видно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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