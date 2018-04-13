Citroen Xsara Picasso Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 126 тыс. км Цена: 265 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Очень вместительный и надежный семейный автомобиль. Салон - трансформер, задний ряд сидений снимается полностью. Резвый при обгоне. За 2 года эксплуатации никаких ремонтов не проводилось. Все в исправном состоянии, ТО проводилось во время.