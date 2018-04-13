Citroen Xsara Picasso
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 126 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Очень вместительный и надежный семейный автомобиль. Салон - трансформер, задний ряд сидений снимается полностью. Резвый при обгоне. За 2 года эксплуатации никаких ремонтов не проводилось. Все в исправном состоянии, ТО проводилось во время.
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