Citroen Xsara Picasso

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 126 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Очень вместительный и надежный семейный автомобиль. Салон - трансформер, задний ряд сидений снимается полностью. Резвый при обгоне. За 2 года эксплуатации никаких ремонтов не проводилось. Все в исправном состоянии, ТО проводилось во время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Citroen Xsara Picasso

Авто, похожие на Citroen Xsara Picasso

Subaru Legacy

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

255 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Новопокровская

240 тыс. руб.

Volkswagen Bora

Подержанная, пробег 219 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале