Citroen C4 Picasso

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина дилерская! Эксплуатация с 2012 г. ПТС родной. Без ДТП 100%. Пробег родной 100% подтверждён сервисной книгой и заказ-нарядами. Двигатель коробка ходовая на 5+. Полная комплектация. Машина стоит на учёте в Краснодаре. Кузов весь в родной краске. Стекла все родные включая лобовое. Салон в идеальном состоянии. Вложений не требует. Хорошая резина. Юридическую чистоту гарантирую. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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