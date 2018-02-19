Citroen C4 Picasso
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина дилерская! Эксплуатация с 2012 г. ПТС родной. Без ДТП 100%. Пробег родной 100% подтверждён сервисной книгой и заказ-нарядами. Двигатель коробка ходовая на 5+. Полная комплектация. Машина стоит на учёте в Краснодаре. Кузов весь в родной краске. Стекла все родные включая лобовое. Салон в идеальном состоянии. Вложений не требует. Хорошая резина. Юридическую чистоту гарантирую. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.