Citroen C4 Picasso Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 25 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 90 тыс. км Цена: 440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина дилерская! Эксплуатация с 2012 г. ПТС родной. Без ДТП 100%. Пробег родной 100% подтверждён сервисной книгой и заказ-нарядами. Двигатель коробка ходовая на 5+. Полная комплектация. Машина стоит на учёте в Краснодаре. Кузов весь в родной краске. Стекла все родные включая лобовое. Салон в идеальном состоянии. Вложений не требует. Хорошая резина. Юридическую чистоту гарантирую. Торг.