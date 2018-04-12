Citroen C4 Дата публикации: 25.05.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 88 тыс. км Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Хорошее тех.сост.,чистый салон,в машине не курили,один владелец,авто приобреталось и эксплуатировалась в Краснодаре.Из минусов трещина на лобовом стекле,есть вопросы по кузову,видно на фото.Торг при осмотре.