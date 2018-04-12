Citroen C4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Хорошее тех.сост.,чистый салон,в машине не курили,один владелец,авто приобреталось и эксплуатировалась в Краснодаре.Из минусов трещина на лобовом стекле,есть вопросы по кузову,видно на фото.Торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.