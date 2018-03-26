Citroen C4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 146 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продаю не спеша свой автомобиль. Вложений не требует, есть небольшие сколы на ЛКП. Экономичный и приятный в управлении. Есть зимняя резина на штампах. Хороший торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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