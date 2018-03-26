Citroen C4 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 146 тыс. км Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продаю не спеша свой автомобиль. Вложений не требует, есть небольшие сколы на ЛКП. Экономичный и приятный в управлении. Есть зимняя резина на штампах. Хороший торг у капота!