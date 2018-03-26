Citroen C4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 146 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продаю не спеша свой автомобиль. Вложений не требует, есть небольшие сколы на ЛКП. Экономичный и приятный в управлении. Есть зимняя резина на штампах. Хороший торг у капота!
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