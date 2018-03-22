Citroen C4

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 62,8 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Citroen C4

Citroen C4

Подержанная, пробег 86,816 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 93,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

395 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 77,087 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

400 тыс. руб.

Авто, похожие на Citroen C4

Toyota Auris

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Mitsubishi Galant

Подержанная, пробег 158,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 114 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

580 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале