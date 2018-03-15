Citroen C4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 162 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии, обслужен, два комплекта ключей. Комплекты зимней/летней резины. Все интересующие вопросы по телефону или смс с 10 до 22, торг у капота. Я собственник, продаю из-за обстоятельств, денег не жалел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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