Citroen C4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 162 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Телефон:
Описание
В хорошем состоянии, обслужен, два комплекта ключей. Комплекты зимней/летней резины. Все интересующие вопросы по телефону или смс с 10 до 22, торг у капота. Я собственник, продаю из-за обстоятельств, денег не жалел.
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