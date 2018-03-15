Citroen C4 Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 162 тыс. км Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

В хорошем состоянии, обслужен, два комплекта ключей. Комплекты зимней/летней резины. Все интересующие вопросы по телефону или смс с 10 до 22, торг у капота. Я собственник, продаю из-за обстоятельств, денег не жалел.