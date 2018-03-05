Citroen C4 Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 79 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

В хорошем состоянии. Салон не прокурен. Коробка не питается. Незначительные повреждения ЛКП. Небольшой торг у капота.