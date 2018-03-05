Citroen C4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 79 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анна
Телефон:
Описание
В хорошем состоянии. Салон не прокурен. Коробка не питается. Незначительные повреждения ЛКП. Небольшой торг у капота.
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