Citroen C4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль куплен в июне 2013 года. Я - второй хозяин. Все ТО проводились своевременно, сервисная книжка с отметками и заказ-наряды в наличии.
В салоне не курили, на сидениях чехлы из экокожи, на полу резиновые коврики.
Установлены легкосплавные диски 16". Имеется зимняя резина на штампованных стальных дисках 16".

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Citroen C4

Citroen C4

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 115,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

445 тыс. руб.

Авто, похожие на Citroen C4

Citroen C4

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 153 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 91,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале