Citroen C4 Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 135 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль куплен в июне 2013 года. Я - второй хозяин. Все ТО проводились своевременно, сервисная книжка с отметками и заказ-наряды в наличии.

В салоне не курили, на сидениях чехлы из экокожи, на полу резиновые коврики.

Установлены легкосплавные диски 16". Имеется зимняя резина на штампованных стальных дисках 16".