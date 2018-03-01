Citroen C4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль куплен в июне 2013 года. Я - второй хозяин. Все ТО проводились своевременно, сервисная книжка с отметками и заказ-наряды в наличии.
В салоне не курили, на сидениях чехлы из экокожи, на полу резиновые коврики.
Установлены легкосплавные диски 16". Имеется зимняя резина на штампованных стальных дисках 16".
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.