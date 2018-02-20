Citroen C4 Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 130 тыс. км Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машинка в отличном состоянии, все полностью обслужена. Имеется сервисная книга, отместки о прохождении ТО. В данной комплектации установлен надёжный 6-ступенчатый автомат, в отличии от авто в более скромной комплектации.

Технически не требует вложений, свежая резина. Установлен охранная система блокирующая АКПП. Хорошая комплектация, двухзонный климат, мультируль, подогрев сидений, парктроник, лобовое стекло оригинальное с подогревом и т. д.

Обмен не желателен, но рассмотрю адекватные предложения.