Citroen C4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машинка в отличном состоянии, все полностью обслужена. Имеется сервисная книга, отместки о прохождении ТО. В данной комплектации установлен надёжный 6-ступенчатый автомат, в отличии от авто в более скромной комплектации.
Технически не требует вложений, свежая резина. Установлен охранная система блокирующая АКПП. Хорошая комплектация, двухзонный климат, мультируль, подогрев сидений, парктроник, лобовое стекло оригинальное с подогревом и т. д.
Обмен не желателен, но рассмотрю адекватные предложения.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.