Citroen C4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 449 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машинка в отличном состоянии, все полностью обслужена. Имеется сервисная книга, отместки о прохождении ТО. В данной комплектации установлен надёжный 6-ступенчатый автомат, в отличии от авто в более скромной комплектации.
Технически не требует вложений, свежая резина. Установлен охранная система блокирующая АКПП. Хорошая комплектация, двухзонный климат, мультируль, подогрев сидений, парктроник, лобовое стекло оригинальное с подогревом и т. д.
Обмен не желателен, но рассмотрю адекватные предложения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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