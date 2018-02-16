Citroen C4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю замечательный,семейный минивэнд, француской сборки. Машинка замечательная во всех отношениях.Автомат переключается мягко,5 передач,режим типтроник. Машинка в идеальном состоянии для своих лет. Богатой Комплектации.Цепной мотор в любой мороз, как часики,сухой,масло не употребляет.Электронный двух-диапазонный климат контроль.Вспомогательная система при торможение ABS.4 подушки безопасности AIRBAG SRS. Система курсовой устойчивости VSA BAS . 4 электростеклоподъёмника, у всех авто режим,доводчики.Руль регулируется по высоте.Зимний пакет подогрев сидений,подогрев зеркал,дворников,и заднего стекла.Супер салон трансформер,ухоженый,в идеальном состоянии,табачного дыма не видел.Ходовая в порядке.Обалденный авто-звук.Круиз контроль.Бортовой компьютер.Множество очень полезных бардачков,подстаканников,зеркал,подсветок.В местительный багажник.Хороший дорожный просвет.2 оригинальных ключ-пульта.Датчик света.Датчик дождя.Помощь при парковке парктроники.Машинка очень тёплая.Дорогу держит очень хорошо.Очень бережная эксплуатация,гаражное хронение.Мульти-руль.Хороший обзор.Всегда своевременное ТО. Машинка без вложений.Пробег оригинальный.Номера,диагностическую карту,страховой полис отдаём с машинкой.Возможен торг хорошему человеку,но с деньгами у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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