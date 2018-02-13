Citroen C4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю citroen c4. Машина в хорошем состоянии для своих лет. В машине не курили, салон чистый. В машине ездила девушка. Остальные вопросы по телефону. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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