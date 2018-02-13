Citroen C4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю citroen c4. Машина в хорошем состоянии для своих лет. В машине не курили, салон чистый. В машине ездила девушка. Остальные вопросы по телефону. Небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.