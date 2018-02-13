Citroen C4 Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 52 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 110 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю citroen c4. Машина в хорошем состоянии для своих лет. В машине не курили, салон чистый. В машине ездила девушка. Остальные вопросы по телефону. Небольшой торг.