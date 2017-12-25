Citroen C4 Дата публикации: 2.01.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Полтавская, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Авто в хорошем состоянии обслужен.езжу сам вложений не требует.экоеомичный и энергичный