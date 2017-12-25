Citroen C4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Полтавская, Краснодарский край
Имя: Валерий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Авто в хорошем состоянии обслужен.езжу сам вложений не требует.экоеомичный и энергичный
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.