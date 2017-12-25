Citroen C4

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Полтавская, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Авто в хорошем состоянии обслужен.езжу сам вложений не требует.экоеомичный и энергичный

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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