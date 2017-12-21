Citroen C4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Борис
Описание
Продаётся отличный современный и очень красивый автомобиль! Автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, недавно проведено т. о.(замена масла, перебрана ходовая часть, новые тормозные колодки). Двигатель и АКПП в отличном состоянии. Имеются небольшие сколы по кузову. Салон в хорошем состоянии. Всё документы в наличии и в порядке. Никаких запретов и ограничений нет. Остальные вопросы по телефону или Ватс Ап.
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