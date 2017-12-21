Citroen C4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Описание

Продаётся отличный современный и очень красивый автомобиль! Автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, недавно проведено т. о.(замена масла, перебрана ходовая часть, новые тормозные колодки). Двигатель и АКПП в отличном состоянии. Имеются небольшие сколы по кузову. Салон в хорошем состоянии. Всё документы в наличии и в порядке. Никаких запретов и ограничений нет. Остальные вопросы по телефону или Ватс Ап.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Citroen C4

Citroen C4

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

594 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 124 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

477 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

280 тыс. руб.

Авто, похожие на Citroen C4

Peugeot 307

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Северская

205 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск

275 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 186,291 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

270 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале