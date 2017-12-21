Citroen C4 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 120 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Борис Телефон:

Описание

Продаётся отличный современный и очень красивый автомобиль! Автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, недавно проведено т. о.(замена масла, перебрана ходовая часть, новые тормозные колодки). Двигатель и АКПП в отличном состоянии. Имеются небольшие сколы по кузову. Салон в хорошем состоянии. Всё документы в наличии и в порядке. Никаких запретов и ограничений нет. Остальные вопросы по телефону или Ватс Ап.