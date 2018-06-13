Citroen C3

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 93,95 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Синий

Информация о владельце

ГородСочи, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (862) 264-77-77

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Citroen C3

Авто, похожие на Citroen C3

Suzuki Swift

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

270 тыс. руб.

Opel Corsa

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Nissan Micra

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

354 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале