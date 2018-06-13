Citroen C3 Дата публикации: 27.06.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 93,95 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Синий Информация о владельце Город Сочи, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (862) 264-77-77

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.