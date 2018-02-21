Citroen C3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Телефон:
Описание
Авто в идеале . Вложений не требует . Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. ПТС оригинал.
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