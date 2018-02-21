Citroen C3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Авто в идеале . Вложений не требует . Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. ПТС оригинал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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