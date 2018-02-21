Citroen C3 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 120 тыс. км Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Авто в идеале . Вложений не требует . Двигатель, ходовая, коробка без нареканий. ПТС оригинал.