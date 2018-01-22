Citroen C3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Отличное состояние, пробег родной 82 т. км! Любые проверки! Обслуживание в официальном центре Citroen! Полная история обслуживания!
Самая полная комплектация- климат контроль, датчики дождя/света, задний парктроник, подогрев сидений/зеркал, электростеклоподьемники, электрозеркала, музыка, чистый велюровый салон, комплект ключей, подушки безопасности, ПТС оригинал, сигнализация и т. д.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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