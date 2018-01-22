Citroen C3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Отличное состояние, пробег родной 82 т. км! Любые проверки! Обслуживание в официальном центре Citroen! Полная история обслуживания!
Самая полная комплектация- климат контроль, датчики дождя/света, задний парктроник, подогрев сидений/зеркал, электростеклоподьемники, электрозеркала, музыка, чистый велюровый салон, комплект ключей, подушки безопасности, ПТС оригинал, сигнализация и т. д.
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