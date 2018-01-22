Citroen C3 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 82 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Отличное состояние, пробег родной 82 т. км! Любые проверки! Обслуживание в официальном центре Citroen! Полная история обслуживания!

Самая полная комплектация- климат контроль, датчики дождя/света, задний парктроник, подогрев сидений/зеркал, электростеклоподьемники, электрозеркала, музыка, чистый велюровый салон, комплект ключей, подушки безопасности, ПТС оригинал, сигнализация и т. д.