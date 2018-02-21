Citroen C3 Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 180 тыс. км Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю хороший манёвренный автомобиль. Я хозяйка. Менялось все вовремя. Вложений не требует, сел и поехал. Имеется 2 комплекта резины на литье. Машина не битая, не ржавая. Обмен.