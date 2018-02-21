Citroen C3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю хороший манёвренный автомобиль. Я хозяйка. Менялось все вовремя. Вложений не требует, сел и поехал. Имеется 2 комплекта резины на литье. Машина не битая, не ржавая. Обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.