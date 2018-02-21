Citroen C3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю хороший манёвренный автомобиль. Я хозяйка. Менялось все вовремя. Вложений не требует, сел и поехал. Имеется 2 комплекта резины на литье. Машина не битая, не ржавая. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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