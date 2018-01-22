Citroen C3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Ситроен С3, в отличном состоянии. Чистый и ухоженный салон, в машине не курили. Бережная и аккуратная эксплуатация, все бывшие владельцы девушки. Экономичный, расход 6-8 л, малогабаритный, за счёт чего не возникает проблем на парковке. Торг уместен.
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