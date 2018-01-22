Citroen C3 Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 62 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 170 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Ситроен С3, в отличном состоянии. Чистый и ухоженный салон, в машине не курили. Бережная и аккуратная эксплуатация, все бывшие владельцы девушки. Экономичный, расход 6-8 л, малогабаритный, за счёт чего не возникает проблем на парковке. Торг уместен.