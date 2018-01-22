Citroen C3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Ситроен С3, в отличном состоянии. Чистый и ухоженный салон, в машине не курили. Бережная и аккуратная эксплуатация, все бывшие владельцы девушки. Экономичный, расход 6-8 л, малогабаритный, за счёт чего не возникает проблем на парковке. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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