Citroen C2 Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 105 тыс. км Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный автомобиль. В очень хорошем для своих лет состоянии.

+Реальный пробег 105т.км.

+Все водители девушки.

+Покупался у официального дилера Citroen Москва.

Полное техническое обслуживание проходил там же.

+Вся история автомобиля подтверждена сервисной книгой, заказ нарядами и т.д.

+Последнее полное регламентное ТО проходил в декабре 2017года при пробеге 98т.км.

Была произведена замена сцепления в сборе всех жидкостей и расходников (колодки, фильтра,свечи и т.д)

Ремонт рулевой рейки и передней подвески.

ДВС коробка и ходовая в полном порядке.

+Салон в полном порядке чистый не прокуренный без потертостей и посторонних запахов.

+Мощная штатная аудиосистема.

+Очень хорошая комплектация бортовой компьютер, стеклоподьемники, регулировка зеркал, подогрев сидений, датчики дождя и света и ещё куча всяких полезных примочек.

+Все стекла родные без сколов и трещин.

+Кузов оцинкованной, соответственно гнить и ржаветь никогда не будет. Без ДТП, крашен только передний бампер. Имеются не значительные сколы по низу.

+Два комплекта резины зима + лето.

+Два ключа, один с дистанционным откарыванием дверей.

+Коробка робот.

+ДВС 1,6 расход по городу 7 литров, по трассе 5,5.

С документами полный порядок. Любые проверки за ваш счёт приветствуются. Разумный торг.