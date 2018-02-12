Citroen C2
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный автомобиль. В очень хорошем для своих лет состоянии.
+Реальный пробег 105т.км.
+Все водители девушки.
+Покупался у официального дилера Citroen Москва.
Полное техническое обслуживание проходил там же.
+Вся история автомобиля подтверждена сервисной книгой, заказ нарядами и т.д.
+Последнее полное регламентное ТО проходил в декабре 2017года при пробеге 98т.км.
Была произведена замена сцепления в сборе всех жидкостей и расходников (колодки, фильтра,свечи и т.д)
Ремонт рулевой рейки и передней подвески.
ДВС коробка и ходовая в полном порядке.
+Салон в полном порядке чистый не прокуренный без потертостей и посторонних запахов.
+Мощная штатная аудиосистема.
+Очень хорошая комплектация бортовой компьютер, стеклоподьемники, регулировка зеркал, подогрев сидений, датчики дождя и света и ещё куча всяких полезных примочек.
+Все стекла родные без сколов и трещин.
+Кузов оцинкованной, соответственно гнить и ржаветь никогда не будет. Без ДТП, крашен только передний бампер. Имеются не значительные сколы по низу.
+Два комплекта резины зима + лето.
+Два ключа, один с дистанционным откарыванием дверей.
+Коробка робот.
+ДВС 1,6 расход по городу 7 литров, по трассе 5,5.
С документами полный порядок. Любые проверки за ваш счёт приветствуются. Разумный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.